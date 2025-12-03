Durante a primeira quinzena de dezembro de 2025, a Prefeitura de São José dos Campos realiza três novas edições do City Tour, programa gratuito de visitação a locais especiais da cidade com acompanhamento de guia especializado e em ônibus exclusivo.
As visitas têm vagas limitadas e oferecem aos participantes a oportunidade de conhecer mais sobre a história, as belezas e os equipamentos públicos do município.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As próximas datas e roteiros são:
- 6 de dezembro – Parque Alberto Simões
Um dos principais espaços de lazer e natureza da cidade, conhecido pela ampla área verde e pelas opções de atividades ao ar livre.
- 11 de dezembro – MIC (Museu Interativo de Ciências), o PIT (Parque de Inovação Tecnológica) e o CSI (Centro de Segurança e Inteligência)
Participantes contaram com um roteiro que une ciência, história e tecnologia.
- 12 de dezembro – MAB (Memorial Aeroespacial Brasileiro), INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e Casa Encantada
Os participantes visitarão o MAB (Memorial Aeroespacial Brasileiro), o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e a Casa A Encantada — réplica da residência de Alberto Santos Dumont, localizada no Parque Santos Dumont.O roteiro conta a história da aviação brasileira e o avanço da pesquisa espacial no país, além de curiosidades sobre Santos Dumont.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela central 156 (site, telefone ou aplicativo) ou pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br.
As vagas são preenchidas por ordem de inscrição.