03 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Corpo em avançado estado de decomposição é achado com perfurações

Por Da Redação | Paranhos (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Corpo em avançado estado de decomposição é achado com perfurações
Corpo em avançado estado de decomposição é achado com perfurações

O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde de segunda-feira (1º). A vítima, que tinha tatuagens de um dragão no braço e de uma aranha na mão, foi localizada por um transeunte que acionou a polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada na região da Linha Internacional, em Paranhos, a 477 km de Campo Grande, próximo à divisa com o Paraguai. Equipes brasileiras foram chamadas, e peritos de Amambai identificaram perfurações na cabeça e no ouvido, compatíveis com disparos de arma de fogo.

O corpo, sem documentos, foi encaminhado para exame necroscópico. Como há suspeita de que o crime possa ter ocorrido em território paraguaio e o cadáver tenha sido abandonado no lado brasileiro, a Polícia Civil apura o caso e trabalha para identificar a vítima e esclarecer a motivação do homicídio.