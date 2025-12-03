O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde de segunda-feira (1º). A vítima, que tinha tatuagens de um dragão no braço e de uma aranha na mão, foi localizada por um transeunte que acionou a polícia.

A ocorrência foi registrada na região da Linha Internacional, em Paranhos, a 477 km de Campo Grande, próximo à divisa com o Paraguai. Equipes brasileiras foram chamadas, e peritos de Amambai identificaram perfurações na cabeça e no ouvido, compatíveis com disparos de arma de fogo.