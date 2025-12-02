Convocação

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (2) a convocação do secretário municipal de Saúde, Carlo Guilherme Silveira e Lima, de um representante do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) e de um representante do Grupo Chavantes, que é a gestora da unidade.

Esclarecimentos

Os três convocados devem ser ouvidos na próxima segunda-feira (8), a partir das 9h, sobre "falta de insumos básicos e essenciais ao atendimento médico, cancelamento frequente de cirurgias eletivas e de urgência, empréstimo contínuo de materiais e equipamentos de outros hospitais da região e desativação de leitos da UTI".