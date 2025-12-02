Convocação
A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (2) a convocação do secretário municipal de Saúde, Carlo Guilherme Silveira e Lima, de um representante do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) e de um representante do Grupo Chavantes, que é a gestora da unidade.
Esclarecimentos
Os três convocados devem ser ouvidos na próxima segunda-feira (8), a partir das 9h, sobre "falta de insumos básicos e essenciais ao atendimento médico, cancelamento frequente de cirurgias eletivas e de urgência, empréstimo contínuo de materiais e equipamentos de outros hospitais da região e desativação de leitos da UTI".
Requerimento
O requerimento de convocação do trio foi apresentado pelo presidente da Câmara, vereador Richardson da Padaria (União), e aprovado por unanimidade pelos parlamentares.
Morte
No requerimento, Richardson afirma que esse "grave cenário enfrentado pela rede municipal de saúde" culminou na morte de Marcela Santos Miguel da Conceição, de 30 anos, na última sexta-feira (28), na recepção do HMUT.