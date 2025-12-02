A Defesa Civil emitiu, na noite desta terça-feira (2), um alerta de instabilidade para São José dos Campos e região. A notificação, enviada por volta das 18h20, informa a formação de áreas de chuva acompanhadas de raios e ventos, com possibilidade de atingir municípios vizinhos nas próximas horas.

Segundo o aviso, há risco de transtornos causados por rajadas de vento, descargas elétricas e precipitação de intensidade variável. A população foi orientada a redobrar a atenção e adotar medidas de segurança, como evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores, postes ou estruturas metálicas e manter distância de encostas e taludes.