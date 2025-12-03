Acostumado a “voar” numa competição de automobilismo, o bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, chamou de “espetacular” o projeto do “carro voador” da Eve Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer.
Trata-se do eVTOL – na sigla em inglês aeronave de decolagem e pouso vertical elétrico – que vai ser produzido em Taubaté e já conta com quase 3 mil encomendas, entre pedidos firmes e cartas de intenção de compra, com valor de aproximadamente US$ 14 bilhões – o equivalente a cerca de R$ 75 bilhões.
Emerson falou sobre o assunto em entrevista ao OVALE Cast especial 'O Brasil do Futuro', trecho destacado durante a realização do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, nesta terça-feira (2), em São José dos Campos.
“Eu acho espetacular [o carro voador]. Eu acho o avanço tecnológico, a capacidade do ser humano desenvolver máquinas diferentes para o futuro é uma coisa assim apaixonante a gente ver isso”, disse Emerson.
“E eu acho que a mobilidade urbana vai mudar muito com esse veículo, tipo drone. Porque nasceu tudo do drone. Isso está evoluindo de um drone. Então, a gente vê o mundo inteiro nesse tipo de evolução”, completou.
Emerson disse que, num futuro próximo, um piloto dentro de um “carro voador” poderá parar ao lado da janela do prédio e acenar para ele, e depois ir embora. Cena só possível em filmes e desenhos animados.
“Vai ver que nós estamos aqui no prédio, imagina, passa um cara aqui do lado. Se tiver um monoposto, que nem o Fórmula 1, com quatro ou cinco hélices, e o cara pilotando o monoposto, ele para aqui na janela, dá um tchau para nós e vai embora. Agora vai ter que regulamentar, vai ter que fazer”, disse o ex-piloto.
“É interessante, se você voltar [no tempo] eu lia muito gibis do Flash Gordon. Tinha cidades futuras. O cara voando parando aqui na janela. Daqui a pouco vai ser essa a realidade do veículo novo da Embraer. Vai parar aqui: ‘Ô Emerson, tudo bem com você? Tchau, vou embora’. É o futuro que está acontecendo. Espetacular. Eu espero que eu vá pilotar um desses um dia também. Monoposto eu quero. Que seja rápido”, afirmou Emerson.