Acostumado a “voar” numa competição de automobilismo, o bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, chamou de “espetacular” o projeto do “carro voador” da Eve Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Trata-se do eVTOL – na sigla em inglês aeronave de decolagem e pouso vertical elétrico – que vai ser produzido em Taubaté e já conta com quase 3 mil encomendas, entre pedidos firmes e cartas de intenção de compra, com valor de aproximadamente US$ 14 bilhões – o equivalente a cerca de R$ 75 bilhões.