Um homem em situação de rua foi morto a pauladas na madrugada desta terça-feira (2), na região central de Aparecida. A vítima, ainda não identificada, foi encontrada com ferimentos graves na cabeça e morreu no local. Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar como principal suspeito do crime.

O homicídio aconteceu por volta de 00h30, na BR-488, próximo ao terminal rodoviário da cidade. O COPOM recebeu a informação de que um homem em situação de rua estava sendo brutalmente agredido. Quando os policiais chegaram, encontraram a vítima caída em via pública, com um pedaço de madeira com um prego na ponta, usado nas agressões.