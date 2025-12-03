A RMVale terá uma quinta-feira (4 de dezembro) marcada por sol com muitas nuvens na maior parte das cidades, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde em algumas áreas, segundo dados do Climatempo. Temperaturas variam entre mínimas de 14°C e máximas de 27°C, com maior chance de precipitação no Litoral e Serra. Os dados são do Climatempo.

São José dos Campos

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Temperatura mínima 17°C e máxima 25°C. Probabilidade de chuva 0%.?