03 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
CLIMA

Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta quinta (4)? Confira

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta quinta (4)? Confira
A RMVale terá uma quinta-feira (4 de dezembro) marcada por sol com muitas nuvens na maior parte das cidades, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde em algumas áreas, segundo dados do Climatempo. Temperaturas variam entre mínimas de 14°C e máximas de 27°C, com maior chance de precipitação no Litoral e Serra. Os dados são do Climatempo.

São José dos Campos
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Temperatura mínima 17°C e máxima 25°C. Probabilidade de chuva 0%.?

Taubaté
Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva. Temperatura mínima 19°C e máxima 27°C. Probabilidade de chuva 83%.?

Guaratinguetá
Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva. Temperatura mínima 18°C e máxima 27°C. Probabilidade de chuva 82%.?

Caraguatatuba
Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite, com possibilidade de trovoadas. Temperatura mínima 19°C e máxima 24°C. Probabilidade de chuva 88%.?

Campos do Jordão
Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite, com possibilidade de trovoadas. Temperatura mínima 14°C e máxima 22°C. Probabilidade de chuva 84%.

