Uma aposentada de 64 anos, moradora de Taubaté, perdeu aproximadamente R$ 230 mil após cair em um golpe de falso empréstimo que se estendeu por mais de um ano. O crime foi registrado na Delegacia Seccional de Taubaté na noite de segunda-feira (1º).
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi procurada ainda em 2024 por uma mulher que se apresentou como “Marta”, suposta funcionária de um banco. A fraude começou por telefone e continuou por mensagens de WhatsApp, sempre utilizando números com DDD 11 (São Paulo).
A estelionatária ofereceu à aposentada um empréstimo de R$ 5 mil, mas condicionou a liberação do valor à realização de diversas transferências bancárias para contas indicadas por ela. Ao longo das tratativas, a falsa funcionária alegava que os depósitos eram referentes a taxas, tarifas e procedimentos necessários para liberar o crédito.
Acreditando estar lidando com uma funcionária do banco, a vítima fez dezenas de transferências durante mais de um ano, totalizando R$ 230 mil enviados aos criminosos. Em nenhum momento o valor prometido foi creditado.
A fraude só foi descoberta no dia 28 de novembro, quando a aposentada recebeu um novo pedido de depósito — desta vez de R$ 1 mil — para concluir o suposto processo. Desconfiada, ela percebeu ter sido enganada e procurou a Polícia Civil de Taubaté, que registrou o caso como estelionato qualificado pelo uso de meios eletrônicos, conforme previsto no § 2º-A do artigo 171 do Código Penal.
O registro policial também relata que a vítima se sentiu “ludibriada durante todo o período” e só então percebeu que jamais receberia o valor ofertado pela golpista.
O caso em Taubaté não é isolado. Em Jacareí, um aposentado de 65 anos perdeu R$ 37 mil em uma contratação fraudulenta de empréstimos feita em seu nome, também por meios digitais, segundo apuração do portal Vale 360 News. Os episódios reforçam o crescimento de golpes financeiros contra idosos no Vale do Paraíba.