Uma aposentada de 64 anos, moradora de Taubaté, perdeu aproximadamente R$ 230 mil após cair em um golpe de falso empréstimo que se estendeu por mais de um ano. O crime foi registrado na Delegacia Seccional de Taubaté na noite de segunda-feira (1º).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi procurada ainda em 2024 por uma mulher que se apresentou como “Marta”, suposta funcionária de um banco. A fraude começou por telefone e continuou por mensagens de WhatsApp, sempre utilizando números com DDD 11 (São Paulo).