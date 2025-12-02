02 de dezembro de 2025
BUSCAS

Buscas por jovem desaparecido em represa da região continuam

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Matheus Santos
Matheus Santos

As equipes do Corpo de Bombeiros retomaram na manhã desta terça-feira (2) as buscas por um jovem que desapareceu na represa do Jaguari, em Jacareí. Esta é a terceira jornada consecutiva de trabalho desde o registro da ocorrência, feito no último domingo (30).

De acordo com a corporação, as operações continuam ao longo do dia e devem seguir até o fim da tarde. Caso o jovem não seja localizado, os trabalhos estão previstos para recomeçar nas primeiras horas da quarta-feira.

Informações preliminares apontam que a vítima é Matheus Santos. Até o momento, o foco da operação é a localização do corpo.

