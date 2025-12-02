As equipes do Corpo de Bombeiros retomaram na manhã desta terça-feira (2) as buscas por um jovem que desapareceu na represa do Jaguari, em Jacareí. Esta é a terceira jornada consecutiva de trabalho desde o registro da ocorrência, feito no último domingo (30).

De acordo com a corporação, as operações continuam ao longo do dia e devem seguir até o fim da tarde. Caso o jovem não seja localizado, os trabalhos estão previstos para recomeçar nas primeiras horas da quarta-feira.