A despedida de Daniela Costa Ramalho, de 42 anos, está sendo marcada por profunda comoção entre familiares e amigos em Jacareí. Daniela faleceu no domingo (30), e desde então, mensagens de luto, fé e carinho se multiplicam nas redes sociais, revelando o impacto de sua partida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O velório ocorreu nesta segunda-feira (1), na Organização Campo das Oliveiras, no Centro da cidade, onde parentes e amigos se reuniram para dar o último adeus.
O sepultamento está previsto para acontecer também em Jacareí.
Nas homenagens, a dor da perda é expressada em palavras que refletem saudade, incredulidade e amor. A amiga Viviane Menezes Vieira lamentou a partida repentina. “Simplesmente sem acreditar! Dias desses estávamos conversando. Meu Deus, a vida é um sopro… Que Deus, com sua infinita misericórdia, conforte o seu coração e o coração de todos os seus. Meus mais profundos sentimentos.”
A sobrinha, Talitha Vinhas, também se despediu com emoção. “Descansa em paz, tia. Sentiremos saudades. Amamos você. Nunca será esquecida.”
Entre as mensagens mais tocantes estão as dos familiares mais próximos. “Que dor, minha irmã… ainda não tô acreditando. Descansa em paz, te amo!”, disse a irmã Luciana Costa.
Já Silvia Regina Costa reforçou o amor e a saudade que ficam. “Descanse em paz, minha irmã. Agora só saudades. Te amarei sempre.”
A amiga Samantha Leite destacou a intensidade da dor e o impacto deixado por Daniela. “Difícil entender tudo isso… agora já não há mais sofrimento e você pode descansar. Guardarei com carinho os bons momentos e seu sorriso. Vá em paz, Dani, que Deus te receba de braços abertos e acolha sua família nesse momento tão doloroso.”