A despedida de Daniela Costa Ramalho, de 42 anos, está sendo marcada por profunda comoção entre familiares e amigos em Jacareí. Daniela faleceu no domingo (30), e desde então, mensagens de luto, fé e carinho se multiplicam nas redes sociais, revelando o impacto de sua partida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O velório ocorreu nesta segunda-feira (1), na Organização Campo das Oliveiras, no Centro da cidade, onde parentes e amigos se reuniram para dar o último adeus.