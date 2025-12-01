Uma mulher de 32 anos e a filha caçula, de 7 anos, morreram após caírem do 10º andar de um hotel. Informações iniciais apontam que elas haviam se hospedado no local na noite de domingo (30), após um desentendimento familiar.

O caso ocorreu em um hotel na Rua Espírito Santo, no Centro de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher chegou ao local acompanhada das duas filhas — uma adolescente de 13 anos e a menina de 7, que também morreu na queda. A família mora no bairro Floresta, na região Leste da capital.