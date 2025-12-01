A mulher de 31 anos que foi atropelada e arrastada por mais de um quilômetro permanece em estado grave e deve passar por uma nova cirurgia nos quadris nesta terça-feira (2). A vítima segue em coma induzido, segundo informações repassadas aos familiares pelos médicos.
O crime aconteceu na Zona Norte de São Paulo, no sábado (29). A vítima, Tainara Souza Santos, foi socorrida em estado crítico e passou por cirurgias de emergência, tendo as pernas amputadas devido à gravidade das lesões. Ela está internada no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria. O agressor, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso no dia seguinte.
Amigos e familiares relatam que Tainara é conhecida pela alegria e pelo envolvimento com a comunidade. “Ela é muito querida. Uma pessoa feliz, que ama dançar e cantar. Estou desesperada, só quero que ela se recupere”, disse a amiga Edna Marinho. A vítima é mãe de duas crianças, de 12 e 7 anos, e trabalha de forma autônoma.
A agressão ocorreu após Tainara deixar um bar no Parque Novo Mundo, onde havia passado a madrugada com uma amiga e um rapaz. Segundo testemunhas, Douglas, movido por ciúmes, iniciou uma discussão dentro do local. Do lado de fora, esperou a vítima, entrou em um veículo Volkswagen Golf preto e avançou com o carro, atingindo-a.
Imagens obtidas pela polícia mostram Tainara sendo arrastada pela Avenida Morvan Dias de Figueiredo até a Rua Manguari, já próximo à Marginal Tietê. Pessoas que presenciaram a cena tentaram impedir o agressor, mas ele fugiu em alta velocidade.
A mãe da vítima afirmou que Tainara não mantinha um relacionamento sério com o suspeito, e a Polícia Civil ainda apura a natureza da relação entre ambos. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio, já que teria sido motivado por ciúmes e controle sobre a vítima.