A mulher de 31 anos que foi atropelada e arrastada por mais de um quilômetro permanece em estado grave e deve passar por uma nova cirurgia nos quadris nesta terça-feira (2). A vítima segue em coma induzido, segundo informações repassadas aos familiares pelos médicos.

O crime aconteceu na Zona Norte de São Paulo, no sábado (29). A vítima, Tainara Souza Santos, foi socorrida em estado crítico e passou por cirurgias de emergência, tendo as pernas amputadas devido à gravidade das lesões. Ela está internada no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria. O agressor, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso no dia seguinte.