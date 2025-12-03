A Prefeitura de São Sebastião realizará um leilão de bens móveis inservíveis no próximo sábado (6). O evento, que tem como objetivo dar um destino adequado a bens sem utilidade e gerar receita para o município, acontecerá simultaneamente nas modalidades presencial e online, conforme o Edital de Leilão de Bens Móveis 002/2025. A sessão de lances terá início às 14h na Garagem Municipal, localizada na Avenida do Outeiro, nº 31, no Centro de São Sebastião.
Lotes em Destaque
O leilão inclui diversos lotes de veículos, máquinas e materiais em geral. Entre os bens ofertados estão:
Veículos Populares e Utilitários: Modelos como VW/KOMBI, VW/GOL, FIAT/UNO MILLE, CHEVROLET/COBALT e diversos FORD/KA. Os lances iniciais variam de R$ 200,00 (para uma Kombi 2007/2008) até R$ 11.400,00 para alguns modelos de Ford Ka. Outros utilitários como vans (CITROEN/JUMP e RENAULT/MASTER) e uma FIAT/STRADA também serão leiloados.
Veículos Pesados e Máquinas: Há lotes de Retroescavadeiras MR/XCMG/RETRO XT870 BR-I, ano 2020/2020, com lance mínimo de R$ 4.000,00 cada. O veículo de maior valor inicial é um caminhão IVECO/TECTOR 260E30ID (2020/2020), cotado a R$ 80.000,00.
Outros Bens: O leilão também inclui lotes de sucata de metais, cadeiras de escritório, diversos equipamentos de informática (CPUs, impressoras, monitores) e um Cortador de Grama Dirigível.
Participação
O leilão será conduzido pela Leiloeira Pública Oficial Mariangela Bellissimo Uebara, e os lances online já podem ser ofertados na plataforma da Destak Leilões.
Interessados em vistoriar os bens podem fazê-lo até sexta-feira (5) das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. A visitação será acompanhada por um funcionário da Prefeitura.
A maioria dos lotes está na Garagem Municipal, mas alguns bens, como retroescavadeiras e o cortador de grama, estão localizados na Secretaria de Serviços Públicos, no Varadouro. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram.
O edital completo, com todas as regras de participação, pode ser consultado no site da Prefeitura.