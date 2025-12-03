A Prefeitura de São Sebastião realizará um leilão de bens móveis inservíveis no próximo sábado (6). O evento, que tem como objetivo dar um destino adequado a bens sem utilidade e gerar receita para o município, acontecerá simultaneamente nas modalidades presencial e online, conforme o Edital de Leilão de Bens Móveis 002/2025. A sessão de lances terá início às 14h na Garagem Municipal, localizada na Avenida do Outeiro, nº 31, no Centro de São Sebastião.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Lotes em Destaque

O leilão inclui diversos lotes de veículos, máquinas e materiais em geral. Entre os bens ofertados estão: