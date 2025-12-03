A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou duas motocicletas roubadas no km 207 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Guarulhos, São Paulo. A ocorrência foi registrada no domingo (30).
As vítimas retornavam do Santuário Nacional de Aparecida quando foram surpreendidas pelos assaltantes e tiveram seus veículos levados.
O casal, vítima do crime, procurou auxílio na unidade da PRF informando que as motocicletas possuíam rastreador. Com base no sinal emitido pelo dispositivo, uma equipe policial se deslocou até um bairro na cidade de Guarulhos, onde as motos foram encontradas abandonadas em uma área de mata.
As motocicletas foram recuperadas e devolvidas aos proprietários.