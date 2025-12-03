03 de dezembro de 2025
TINHAM RASTREADOR

Casal roubado em Aparecida recupera motos com ajuda da PRF

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PRF
PRF localizou veículos em Guarulhos
PRF localizou veículos em Guarulhos

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou duas motocicletas roubadas no km 207 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Guarulhos, São Paulo. A ocorrência foi registrada no domingo (30).

As vítimas retornavam do Santuário Nacional de Aparecida quando foram surpreendidas pelos assaltantes e tiveram seus veículos levados.

O casal, vítima do crime, procurou auxílio na unidade da PRF informando que as motocicletas possuíam rastreador. Com base no sinal emitido pelo dispositivo, uma equipe policial se deslocou até um bairro na cidade de Guarulhos, onde as motos foram encontradas abandonadas em uma área de mata.

As motocicletas foram recuperadas e devolvidas aos proprietários.

