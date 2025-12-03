A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou duas motocicletas roubadas no km 207 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Guarulhos, São Paulo. A ocorrência foi registrada no domingo (30).

As vítimas retornavam do Santuário Nacional de Aparecida quando foram surpreendidas pelos assaltantes e tiveram seus veículos levados.

