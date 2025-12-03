03 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
'VENENO FATAL'

Ação contra adulteração de bebidas resulta em prisão e apreensões

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil
Apreensões em Ubatuba
Apreensões em Ubatuba

A Polícia Civil deflagrou a segunda fase da Operação "Veneno Fatal" no município de Ubatuba. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de uma grande quantidade de bebidas alcoólicas de fabricação clandestina e armamento na última quinta-feira (27).

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão com intenção de desmantelar uma rede de fabricação irregular de bebidas. Nos estabelecimentos fiscalizados, as equipes encontraram bebidas caseiras e misturas alcoólicas sem rótulo, registro ou autorização para comercialização pelos órgãos competentes. Além de produtos contrabandeados e duas espingardas, uma de calibre .38 e outra de calibre .22. O material impróprio para consumo foi encaminhado para destruição e as armas foram apreendidas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Vigilância Sanitária autuou um dos comércios por manter alimentos e bebidas sem as devidas informações de procedência e rotulagem, em violação às normas sanitárias vigentes.

O responsável foi detido e conduzido à delegacia de Ubatuba, onde permaneceu preso em flagrante.

As apreensões foram anexadas ao inquérito policial que investiga a rede de produção clandestina.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários