A Polícia Civil deflagrou a segunda fase da Operação "Veneno Fatal" no município de Ubatuba. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de uma grande quantidade de bebidas alcoólicas de fabricação clandestina e armamento na última quinta-feira (27).

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão com intenção de desmantelar uma rede de fabricação irregular de bebidas. Nos estabelecimentos fiscalizados, as equipes encontraram bebidas caseiras e misturas alcoólicas sem rótulo, registro ou autorização para comercialização pelos órgãos competentes. Além de produtos contrabandeados e duas espingardas, uma de calibre .38 e outra de calibre .22. O material impróprio para consumo foi encaminhado para destruição e as armas foram apreendidas.

