04 de dezembro de 2025
ADEQUAÇÃO

SJC: UBSs reduzem o horário de atendimento alegando baixa procura

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Novo horário das unidades passa a valer a partir de 1º de dezembro
Novo horário das unidades passa a valer a partir de 1º de dezembro

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve de São José dos Campos passaram a contar com uma hora a menos de atendimento a partir desta segunda-feira (1º). Os serviços que vinham sendo realizados das 7h10 às 19h passam a ser realizados das 7h10 às 18h. 

Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, a mudança se deve à baixa procura e não deve impactar a oferta de serviços.

A distribuição de senhas será até as 17h30, e a vacinação funcionará até uma hora antes do fechamento de cada unidade.

As unidades do Limoeiro, Jardim São José 2, São Francisco Xavier (até as 17h) e Bonsucesso  (até as 16h) que já funcionam em horário diferenciado manterão o funcionamento como previsto. As unidades avançadas também permanecem com os horários habituais, das 7h30 às 16h30.

