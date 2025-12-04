As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve de São José dos Campos passaram a contar com uma hora a menos de atendimento a partir desta segunda-feira (1º). Os serviços que vinham sendo realizados das 7h10 às 19h passam a ser realizados das 7h10 às 18h.
Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, a mudança se deve à baixa procura e não deve impactar a oferta de serviços.
A distribuição de senhas será até as 17h30, e a vacinação funcionará até uma hora antes do fechamento de cada unidade.
As unidades do Limoeiro, Jardim São José 2, São Francisco Xavier (até as 17h) e Bonsucesso (até as 16h) que já funcionam em horário diferenciado manterão o funcionamento como previsto. As unidades avançadas também permanecem com os horários habituais, das 7h30 às 16h30.