As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve de São José dos Campos passaram a contar com uma hora a menos de atendimento a partir desta segunda-feira (1º). Os serviços que vinham sendo realizados das 7h10 às 19h passam a ser realizados das 7h10 às 18h.

Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, a mudança se deve à baixa procura e não deve impactar a oferta de serviços.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp