Um acidente na Rodovia Estadual Monteiro Lobato (SP-50), resultou em duas vítimas na manhã desta segunda-feira (1º) nas proximidades do bairro Costinha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h10 para atendimento a uma ocorrência de colisão entre dois automóveis. No local, um homem de aproximadamente 30 anos apresentava traumatismo cranioencefálico e foi socorrido pelo helicóptero Águia, sendo encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial em São José dos Campos.

