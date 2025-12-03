03 de dezembro de 2025
TRAUMATISMO CRANIANO

Colisão entre dois carros deixa vítima em estado grave na região

Por Da redação | Monteiro Lobato
| Tempo de leitura: 1 min
Um acidente na Rodovia Estadual Monteiro Lobato (SP-50), resultou em duas vítimas na manhã desta segunda-feira (1º) nas proximidades do bairro Costinha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h10 para atendimento a uma ocorrência de colisão entre dois automóveis. No local, um homem de aproximadamente 30 anos apresentava traumatismo cranioencefálico e foi socorrido pelo helicóptero Águia, sendo encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial em São José dos Campos. 

Uma outra vítima foi atendida no local pelo Samu.

Não há informações adicionais sobre o estado de saúde dos envolvidos. 

