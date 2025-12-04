A Prefeitura de Paraibuna decidiu encerrar as atividades de duas escolas municipais, a E.M.E.F. "Rosa de Moura Faria" e o N.E.I José Ricardo Gomes Nogueira, que funcionam no mesmo prédio, no bairro Itapeva, e atendem cerca de 40 alunos do ensino infantil ao quinto ano.

As unidades já não realizam renovação de matrículas para 2026, e os estudantes serão transferidos para outras escolas da região. A justificativa da administração municipal é que os gastos são incompatíveis com a demanda e há prejuízos pedagógicos com classes multisseriadas.