O grupo de samba Sambô, conhecido por releituras de músicas famosas em outros ritmos como rock e pop, se apresenta gratuitamente no Sesi, em São José dos Campos, no dia 13 de dezembro, às 20h. O show é gratuito, mas é necessário reservar ingresso antecipadamente. A reserva pelo portal do Sesi começa na terça-feira (2), a partir das 18h, com o segundo lote na sexta-feira (5), a partir das 8h.

A banda, na estrada desde 2003, é formada por Hugo Rafael (vocais e guitarra), Fejuca (vocais e cavaco), Jacques Monastier (bateria), Zé da Paz (pandeiro, sapatinho e simpatia) e Digão (banjo e vocais), além de músicos de apoio.

