A orquestra Bachiana Jovem Sesi-SP se apresenta gratuitamente no Centro Cultural Sesi São José dos Campos, na sexta-feira (5), às 19h.
Como fruto de um trabalho formativo, o projeto recebe jovens de 18 a 27 anos e lhes oferece a vivência em um ambiente orquestral que fortalece a expressão musical, a preservação da cultura e o senso de pertencimento.
O espetáculo terá duração de uma hora e no mesmo dia, às 15h, a orquestra também apresentará um concerto didático.
A direção é do maestro João Carlos Martins e a regência de Edson Beltrami.
A participação é gratuita sendo necessário realizar a reserva de ingressos pelo portal do Sesi.