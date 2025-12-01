01 de dezembro de 2025
MÚSICA

Orquestra Bachiana Jovem Sesi-SP faz concerto gratuito em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Orquestra é formada por jovens de 18 a 27 anos
Orquestra é formada por jovens de 18 a 27 anos

A orquestra Bachiana Jovem Sesi-SP se apresenta gratuitamente no Centro Cultural Sesi São José dos Campos, na sexta-feira (5), às 19h.

Como fruto de um trabalho formativo, o projeto recebe jovens de 18 a 27 anos e lhes oferece a vivência em um ambiente orquestral que fortalece a expressão musical, a preservação da cultura e o senso de pertencimento.

O espetáculo terá duração de uma hora e no mesmo dia, às 15h, a orquestra também apresentará um concerto didático.

A direção é do maestro João Carlos Martins e a regência de Edson Beltrami.

A participação é gratuita sendo  necessário realizar a reserva de ingressos pelo portal do Sesi.

