A orquestra Bachiana Jovem Sesi-SP se apresenta gratuitamente no Centro Cultural Sesi São José dos Campos, na sexta-feira (5), às 19h.

Como fruto de um trabalho formativo, o projeto recebe jovens de 18 a 27 anos e lhes oferece a vivência em um ambiente orquestral que fortalece a expressão musical, a preservação da cultura e o senso de pertencimento.

