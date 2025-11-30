O Viapol São José Vôlei venceu o Guarulhos por 3 a 1 na tarde deste domingo (30), no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos, pela primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais foram 22/25, 20/25, 25/22 e 29/31.

Agora, os joseenses, comandados pelo técnico Flávio Tavares, somam duas vitórias no torneio, com seis derrotas, ainda em 11º e penúltimo lugar. E o time da Grande São Paulo tem cinco vitórias e três derrotas, em quarto lugar.