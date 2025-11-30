O Viapol São José Vôlei venceu o Guarulhos por 3 a 1 na tarde deste domingo (30), no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos, pela primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais foram 22/25, 20/25, 25/22 e 29/31.
Agora, os joseenses, comandados pelo técnico Flávio Tavares, somam duas vitórias no torneio, com seis derrotas, ainda em 11º e penúltimo lugar. E o time da Grande São Paulo tem cinco vitórias e três derrotas, em quarto lugar.
Na próxima rodada, o Guarulhos recebe o Cruzeiro em casa no dia 8 de dezembro, às 18h30. No dia 9 de dezembro, o São José visita o Joinville, às 19h, em Santa Catarina.
Como foi o jogo
No primeiro set, o São José foi melhor, abriu vantagem, controlou e fechou o período com placar de 25 a 22, fazendo 1 a 0.
Veio o segundo set e os joseenses começaram melhores, buscando abrir vantagem nos primeiros pontos. Assim, fecharam o segundo set até com mais facilidade, em 25 a 20, fazendo 2 a 0.
No terceiro set, o Guarulhos melhorou, acertou os bloqueios e dificultou a vida do São José. Com isso, os donos da casa venceram por 25 a 22 e diminuíram a vantagem joseense para 2 a 1 no placar.
Depois, no quarto set, o jogo teve seu período mais equilibrado. Porém, o São José soube segurar a pressão e fechou o jogo em 25 a 23, fazendo 3 a 1.