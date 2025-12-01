Um suspeito de latrocínio de policial militar em romaria morreu em confronto com outros policiais em Lorena, após atirar contra equipes da Polícia Militar durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, na manhã deste domingo (30), na rua Doutor Pedro Alcântara, em Lorena, no Vale Histórico.
A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar em conjunto com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Guaratinguetá. A operação fez parte das investigações sobre o suspeito de latrocínio de um policial militar que fazia romaria, Luís Guilherme Chrispim de Oliveira, de 30 anos, que pertencia à 4ª Cia do 23º BPM/I. Ele foi morto em outubro, durante um assalto na Via Dutra, em Lorena.
De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, ao chegar a uma das residências mencionadas no mandado judicial, a equipe foi recebida a tiros por um suspeito armado. Os policiais revidaram e houve confronto.
O homem, identificado como Danilo Morais dos Santos Paulino, de 19 anos, foi atingido, socorrido pelo resgate e encaminhado ao pronto-socorro de Lorena, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.
O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Lorena como morte decorrente de intervenção policial e segue em investigação pela Polícia Civil.
Segundo a PM, o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deste domingo (30) integra uma frente de investigação aberta após o latrocínio que vitimou o soldado Luís Guilherme na Via Dutra, em outubro no trecho de Lorena.
Na ocasião, o policial, que era romeiro, foi baleado durante um assalto enquanto caminhava com familiares em direção a Aparecida.
Neste domingo, equipes da Polícia Militar e do DIG de Guaratinguetá se deslocaram até endereços ligados a suspeitos identificados ao longo da investigação. Na rua Doutor Pedro Alcântara, uma das casas apontadas no inquérito era alvo de busca por possíveis armas, objetos e elementos relacionados ao crime contra o policial.
De acordo com o relato policial, quando os agentes se aproximaram do imóvel e anunciaram a entrada, um homem armado teria disparado na direção da equipe.
Diante do ataque, os policiais revidaram, configurando o confronto em que o suspeito de latrocínio do PM que fazia romaria morreu em confronto em Lorena.
Desde a morte do PM Luiz Guilherme, a Polícia Civil e a Polícia Militar passaram a trabalhar em conjunto para identificar todos os envolvidos no crime, levantar rotas de fuga, possíveis esconderijos e conexões com outros delitos na região. A ação deste domingo é parte dessa sequência de diligências, que inclui mandados de busca, apreensão e prisões em diferentes endereços.