Um suspeito de latrocínio de policial militar em romaria morreu em confronto com outros policiais em Lorena, após atirar contra equipes da Polícia Militar durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, na manhã deste domingo (30), na rua Doutor Pedro Alcântara, em Lorena, no Vale Histórico.

A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar em conjunto com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Guaratinguetá. A operação fez parte das investigações sobre o suspeito de latrocínio de um policial militar que fazia romaria, Luís Guilherme Chrispim de Oliveira, de 30 anos, que pertencia à 4ª Cia do 23º BPM/I. Ele foi morto em outubro, durante um assalto na Via Dutra, em Lorena.