MORTE EM CONFRONTO

Suspeito de matar PM em romaria atirou e foi morto por policiais

Por Jesse Nascimento | Lorena
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Suspeito foi identificado como Danilo Morais
Suspeito foi identificado como Danilo Morais

Um suspeito de latrocínio de policial militar em romaria morreu em confronto com outros policiais em Lorena, após atirar contra equipes da Polícia Militar durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, na manhã deste domingo (30), na rua Doutor Pedro Alcântara, em Lorena, no Vale Histórico.

A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar em conjunto com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Guaratinguetá. A operação fez parte das investigações sobre o suspeito de latrocínio de um policial militar que fazia romaria, Luís Guilherme Chrispim de Oliveira, de 30 anos, que pertencia à 4ª Cia do 23º BPM/I. Ele foi morto em outubro, durante um assalto na Via Dutra, em Lorena.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, ao chegar a uma das residências mencionadas no mandado judicial, a equipe foi recebida a tiros por um suspeito armado. Os policiais revidaram e houve confronto.

O homem, identificado como Danilo Morais dos Santos Paulino, de 19 anos, foi atingido, socorrido pelo resgate e encaminhado ao pronto-socorro de Lorena, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Lorena como morte decorrente de intervenção policial e segue em investigação pela Polícia Civil.

Segundo a PM, o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deste domingo (30) integra uma frente de investigação aberta após o latrocínio que vitimou o soldado Luís Guilherme na Via Dutra, em outubro no trecho de Lorena.

Na ocasião, o policial, que era romeiro, foi baleado durante um assalto enquanto caminhava com familiares em direção a Aparecida.

Neste domingo, equipes da Polícia Militar e do DIG de Guaratinguetá se deslocaram até endereços ligados a suspeitos identificados ao longo da investigação. Na rua Doutor Pedro Alcântara, uma das casas apontadas no inquérito era alvo de busca por possíveis armas, objetos e elementos relacionados ao crime contra o policial.

De acordo com o relato policial, quando os agentes se aproximaram do imóvel e anunciaram a entrada, um homem armado teria disparado na direção da equipe.

Diante do ataque, os policiais revidaram, configurando o confronto em que o suspeito de latrocínio do PM que fazia romaria morreu em confronto em Lorena.

Desde a morte do PM Luiz Guilherme, a Polícia Civil e a Polícia Militar passaram a trabalhar em conjunto para identificar todos os envolvidos no crime, levantar rotas de fuga, possíveis esconderijos e conexões com outros delitos na região. A ação deste domingo é parte dessa sequência de diligências, que inclui mandados de busca, apreensão e prisões em diferentes endereços.

