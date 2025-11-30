Uma colisão traseira com atropelamento na rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos, na tarde deste domingo (30), deixou uma pessoa morta e outra em estado grave. O acidente aconteceu no km 157+500, na pista sentido sul (São Paulo), de acordo com a concessionária RioSP.
O CCO (Centro de Controle Operacional) da RioSP foi acionado às 16h57 para atender a ocorrência, que envolveu duas motocicletas e um caminhão.
Equipes de operação e resgate da concessionária foram ao local para socorrer as vítimas, sinalizar a via e orientar os motoristas que passam pela região afetada pela colisão traseira com atropelamento na Via Dutra em São José.
Segundo as informações repassadas pela RioSP, o acidente foi uma colisão traseira seguida de atropelamento envolvendo duas motos e um caminhão. A dinâmica exata da batida ainda será apurada pelos órgãos de trânsito e de segurança, mas, até o momento, a concessionária confirma quatro vítimas.
Uma vítima em estado grave foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de São José dos Campos. Uma vítima leve recebeu atendimento no local, assinou termo de recusa e foi liberada. Uma vítima ficou ilesa e uma vítima morreu no local do acidente.
As equipes de resgate atuam ao lado da PRF (Polícia Rodoviária Federal) para garantir o atendimento às vítimas e a segurança de quem trafega pelo trecho. A ocorrência ainda está em andamento e os detalhes sobre identidade das vítimas e causas do acidente serão definidos em boletim de ocorrência e perícia.
Acidentes graves envolvendo motos e veículos pesados na Via Dutra em São José dos Campos têm sido registrados com frequência, como em casos recentes de colisão seguida de atropelamento e de batida na traseira de caminhão na marginal da Dutra no mesmo município.
No momento da atualização desta reportagem, as faixas 1 e 2 estão bloqueadas no sentido São Paulo, e o tráfego flui apenas pela faixa 3 no trecho onde ocorreu a colisão traseira com atropelamento na Via Dutra em São José dos Campos.
A RioSP informa que há cerca de 2 km de congestionamento na aproximação do km 157+500. Motoristas que utilizam a Via Dutra no Vale do Paraíba devem ficar atentos às condições em tempo real da rodovia, já que o trecho de São José dos Campos concentra alto fluxo de veículos de carga e de passeio, além de áreas em obras e acessos importantes à cidade.