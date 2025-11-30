30 de novembro de 2025
COLISÃO

URGENTE: Acidente da Dutra, em SJC, deixa um morto e ferido grave

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Congestionamento na Via Dutra em razão do grave acidente
Congestionamento na Via Dutra em razão do grave acidente

Uma colisão traseira com atropelamento na rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos, na tarde deste domingo (30), deixou uma pessoa morta e outra em estado grave. O acidente aconteceu no km 157+500, na pista sentido sul (São Paulo), de acordo com a concessionária RioSP.

O CCO (Centro de Controle Operacional) da RioSP foi acionado às 16h57 para atender a ocorrência, que envolveu duas motocicletas e um caminhão.

Equipes de operação e resgate da concessionária foram ao local para socorrer as vítimas, sinalizar a via e orientar os motoristas que passam pela região afetada pela colisão traseira com atropelamento na Via Dutra em São José.

Segundo as informações repassadas pela RioSP, o acidente foi uma colisão traseira seguida de atropelamento envolvendo duas motos e um caminhão. A dinâmica exata da batida ainda será apurada pelos órgãos de trânsito e de segurança, mas, até o momento, a concessionária confirma quatro vítimas.

Uma vítima em estado grave foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de São José dos Campos. Uma vítima leve recebeu atendimento no local, assinou termo de recusa e foi liberada. Uma vítima ficou ilesa e uma vítima morreu no local do acidente.

As equipes de resgate atuam ao lado da PRF (Polícia Rodoviária Federal) para garantir o atendimento às vítimas e a segurança de quem trafega pelo trecho. A ocorrência ainda está em andamento e os detalhes sobre identidade das vítimas e causas do acidente serão definidos em boletim de ocorrência e perícia.

Acidentes graves envolvendo motos e veículos pesados na Via Dutra em São José dos Campos têm sido registrados com frequência, como em casos recentes de colisão seguida de atropelamento e de batida na traseira de caminhão na marginal da Dutra no mesmo município.

No momento da atualização desta reportagem, as faixas 1 e 2 estão bloqueadas no sentido São Paulo, e o tráfego flui apenas pela faixa 3 no trecho onde ocorreu a colisão traseira com atropelamento na Via Dutra em São José dos Campos.

A RioSP informa que há cerca de 2 km de congestionamento na aproximação do km 157+500. Motoristas que utilizam a Via Dutra no Vale do Paraíba devem ficar atentos às condições em tempo real da rodovia, já que o trecho de São José dos Campos concentra alto fluxo de veículos de carga e de passeio, além de áreas em obras e acessos importantes à cidade.

