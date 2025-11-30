Uma colisão traseira com atropelamento na rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos, na tarde deste domingo (30), deixou uma pessoa morta e outra em estado grave. O acidente aconteceu no km 157+500, na pista sentido sul (São Paulo), de acordo com a concessionária RioSP.

O CCO (Centro de Controle Operacional) da RioSP foi acionado às 16h57 para atender a ocorrência, que envolveu duas motocicletas e um caminhão.