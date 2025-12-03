Região do interior do estado com maior número de vítimas de homicídios, com 228 mortos de janeiro a outubro de 2025, o Vale do Paraíba registra aumento de 8,70% nos casos de lesão corporal dolosa, quando a agressão é intencional, de acordo com dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

De janeiro a outubro, a região acumula 8.105 registros de lesão corporal dolosa contra 7.456 em igual período do ano passado. A média é de uma pessoa vítima de lesão dolosa por hora na região – 27 pessoas agredidas por dia.