03 de dezembro de 2025
Líder em homicídios, Vale tem uma vítima de lesão dolosa por hora

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Região do interior do estado com maior número de vítimas de homicídios, com 228 mortos de janeiro a outubro de 2025, o Vale do Paraíba registra aumento de 8,70% nos casos de lesão corporal dolosa, quando a agressão é intencional, de acordo com dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

De janeiro a outubro, a região acumula 8.105 registros de lesão corporal dolosa contra 7.456 em igual período do ano passado. A média é de uma pessoa vítima de lesão dolosa por hora na região – 27 pessoas agredidas por dia.

Segundo a SSP, as ocorrências de lesão corporal seguida de morte caíram 27% neste ano na comparação com o ano passado, de 11 para 8 registros.

Por outro lado, as tentativas de homicídios tiveram aumento neste ano, com 308 ocorrências contra 290 no mesmo período do ano passado, de janeiro a outubro, um crescimento de 6,21%.

Os indicadores corroboram a liderança do Vale como a região mais violenta do interior de São Paulo.

A região acumula 279 vítimas de homicídio nos últimos 12 meses, de novembro de 2024 a outubro de 2025, liderança absoluta no interior. Com isso, a região tem 11,08 vítimas de homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes, o maior índice do estado. A taxa do Vale é quase o dobro da média estadual, de 5,74.

