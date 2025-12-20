As sub-regiões do Vale da Fé e do Litoral Norte lideram a violência no Vale do Paraíba em 2025, com maior quantidade de vítimas de homicídio do que municípios maiores, como São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, que abrigam metade da população regional. Já Cruzeiro, no Vale Histórico, está entre as cidades mais violentas da região.

De janeiro a outubro de 2025, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, as duas sub-regiões registraram 105 vítimas de homicídio, o que corresponde a 46% do total de mortes da região, que teve 228 óbitos nos 10 meses.