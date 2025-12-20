As sub-regiões do Vale da Fé e do Litoral Norte lideram a violência no Vale do Paraíba em 2025, com maior quantidade de vítimas de homicídio do que municípios maiores, como São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, que abrigam metade da população regional. Já Cruzeiro, no Vale Histórico, está entre as cidades mais violentas da região.
De janeiro a outubro de 2025, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, as duas sub-regiões registraram 105 vítimas de homicídio, o que corresponde a 46% do total de mortes da região, que teve 228 óbitos nos 10 meses.
As sub-regiões de São José dos Campos e Taubaté registraram 103 mortes em homicídios, 45% do total do Vale.
No entanto, enquanto as sub-regiões do Vale da Fé e do Litoral Norte concentram 27% da população da região, com 707,2 mil pessoas, as sub-regiões de São José e Taubaté têm 68% dos habitantes do Vale, com 1,77 milhão de moradores.
Atualmente, a sub-região de Guaratinguetá (nove cidades) lidera com 59 vítimas de homicídio (25,88% do Vale), enquanto a sub-região de Taubaté (10 cidades) aparece com 58 mortes e 25,44% da totalidade.
A sub-região de São José dos Campos registra 45 homicídios e 19,74% do total do Vale, enquanto o Litoral Norte tem 46 mortes e 20,18% da totalidade, com apenas quatro cidades.
Cidades.
Entre as 15 cidades do Vale com mais homicídios de janeiro a outubro, nove estão nas sub-regiões do Vale da Fé, Vale Histórico e do Litoral Norte. Essas 15 cidades concentram 90% dos crimes violentos cometidos no Vale, com 206 vítimas em 2025 de um total de 228 na região.
Por sua vez, as nove cidades das três sub-regiões têm participação de 54,85% no total de homicídios do ‘top 15’, com 113 mortes em 206, e de 49,56% no total do Vale no ano (228). Já o trio das maiores cidades aparece com 54 óbitos em 2025, o que represente 26% das mortes do ‘top 15’ e 23% do total da região.
Nas sub-regiões do Vale da Fé, Vale Histórico e Litoral Norte, as cidades mais violentas são: Lorena (21 mortes em 2025), Ubatuba (20), Cruzeiro (17), Caraguatatuba (16), Aparecida (10), São Sebastião (9), Cachoeira Paulista (7), Potim (7) e Guaratinguetá (6).
No ranking geral da região, São José dos Campos lidera com 26 vítimas de homicídio em 2025, com Pindamonhangaba em segundo (24) e Lorena em terceiro (21). Taubaté tem 19 mortes e Jacareí, nove óbitos.
Crime violento.
Isso mostra como o crime contra a vida ‘migrou’ das cidades maiores para as de médio e pequeno porte na região, com esses municípios aumentando cada vez mais a participação no total de assassinatos registrados no Vale, que é a região com mais mortes no interior do estado.
Em resposta a OVALE, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o Vale é impactado pela disputa territorial entre facções criminosas do país, como o PCC (Primeiro Comando da Capital), de São Paulo, e o CV (Comando Vermelho), do Rio de Janeiro.
"E isso é um reflexo da proximidade com o Rio de Janeiro. Isso é o crime organizado tentando, com as facções criminosas do Rio de Janeiro, ingressar no território de São Paulo e a contenção da facção hegemônica de São Paulo. É o Comando Vermelho, Terceiro Comando e Amigo dos Amigos contra o PCC. Eles tentam entrar no território paulista e são contidos, mas aí tem disputa pelos pontos de drogas", afirmou Tarcísio.
"É por isso que os índices de homicídios no Vale do Paraíba são muito maiores do que no restante do estado todo. Há uma hegemonia de uma facção no estado todo [PCC] e há uma disputa no Vale do Paraíba. Por isso que eu falo, o tráfico de drogas é uma coisa muito séria, muito grave, e precisa ser combatido", completou o governador.