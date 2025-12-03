Um homem de 26 anos foi preso, no último sábado (29), suspeito de ser gerente do tráfico de drogas e aplicar golpes em pensionistas do INSS para financiar a "biqueira" em um bairro de Belo Horizonte (MG).

Grande quantidade de drogas, entre elas bolas de Ice – extração de maconha com alta concentração de THC –, e uma arma foram apreendidas com o suspeito, que chegou a tentar "subornar" os policiais para não ser detido.