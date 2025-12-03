Um homem de 26 anos foi preso, no último sábado (29), suspeito de ser gerente do tráfico de drogas e aplicar golpes em pensionistas do INSS para financiar a "biqueira" em um bairro de Belo Horizonte (MG).
Grande quantidade de drogas, entre elas bolas de Ice – extração de maconha com alta concentração de THC –, e uma arma foram apreendidas com o suspeito, que chegou a tentar "subornar" os policiais para não ser detido.
Os militares do batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas, da Polícia Militar, chegaram pouco antes de 13h até a casa do suspeito, na rua Geralda Cirino Flor de Maio, no bairro Santa Mônica, na região Norte de Belo Horizonte, após uma denúncia anônima.
No endereço, ao olharem por uma janela entreaberta, visualizaram uma barra de maconha e sentiram um forte odor da droga. Ao chamarem pelo suspeito, os policiais foram recebidos pelo jovem, que prontamente disse "perdi", e não resistiu à prisão.
Na casa, a PM encontrou uma barra de maconha prensada, uma porção de skunk, 31 bolas de ice dry e 84 pinos de cocaína, além de uma balança de precisão.
Também foram apreendidos no local diversos materiais usados na aplicação dos golpes contra aposentados, sendo um grande número de documentos de identidade, uma impressora, um carimbo, treze chips de celular, um rádio comunicador, sete cartões bancários e quatro cheques em branco com dados supostamente falsos.
Durante a ocorrência, ainda conforme o registro policial, o suspeito confessou que seria gerente do tráfico na vila João Alfredo, no bairro Horto, na região leste da capital mineira, e que aplicaria os golpes para "arrecadar dinheiro e financiar a biqueira". Além disso, o suspeito teria oferecido armas para que os policiais não o levassem preso.
Após o criminoso fazer um contato telefônico com outra pessoa, os policiais foram até o endereço combinado, na região do Horto, onde encontraram, sobre um telhado de uma casa abandonada, um revólver calibre 38, que foi apreendido.
No trajeto para o local, ainda conforme a PM, o homem teria arrancado unhas do pé no interior da viatura, alegando que tem "crises de ansiedade e depressão" e que, quando utiliza nicotina, suas crises se intensificam.
O homem foi encaminhado para a UPA Odilon Behrens e, em seguida, levado à delegacia juntamente com todo o material apreendido com ele.
* Com informações do jornal O Tempo