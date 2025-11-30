Líder de homicídios em São Paulo, a RMVale enfrenta uma guerra crescente entre PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho), que transforma bairros inteiros em zonas de disputa e impulsiona a região ao topo dos índices de violência no estado.

Única área fora da capital a superar a marca de 200 homicídios no ano, segundo dados oficiais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o Vale é palco do conflito pelo domínio de biqueiras e rotas estratégicas do tráfico.

Dados mostram Vale isolado no topo da violência