Zona de uma 'guerra' travada entre o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho), a RMVale é a única região do interior paulista a superar a marca de 200 homicídios em 2025, de acordo com dados oficiais divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, consolidando-se como líder de assassinatos no estado.
As estatísticas oficiais revelam que a RMVale teve 228 homicídios entre o período de janeiro a outubro, com mais 6 vítimas de latrocínio (roubo seguido de morte). O número é 6,5% menor do que o índice de homicídios registrado no mesmo período em 2024 (de 244 para 228 vítimas), com redução de 62,5% no total de latrocínios (caiu de 16 para 6).
No interior do estado, nenhuma outra região atingiu as duas centenas de mortes: Sorocaba (166 homicídios/10 latrocínios), Ribeirão preto (163/11), Campinas (161/1), Piracicaba (152/5), Bauru (93/2), São José do Rio Preto (88/5), Baixada Santista (80/6), Araçatuba (51/1) e Presidente Prudente (48/1).
Taxa de homicídios.
A RMVale lidera também o ranking de mortes por 100 mil habitantes, de acordo com a SSP.
Nos últimos 12 meses, o Vale registrou 11.08 homicídios a cada 100 mil habitantes -- o índice é quase três vezes superior ao registrado na capital (4.56) e o dobro da Grande São Paulo (5.56).
O estado, na média, teve índice de 5.74 homicídios/100 mil habitantes, enquanto o interior paulista atingiu 6.38 homicídios/100 mil habitantes.
No interior, atrás da RMVale, estão as regiões de Araçatuba (9.15 homicídios/100 mil habitantes), São José do Rio Preto (6.56 homicídios/100 mil habitantes), Piracicaba (6.27 homicídios/100 mil habitantes), Bauru (6.20 homicídios/100 mil habitantes), Sorocaba (6.17 homicídios/100 mil habitantes), Presidente Prudente (5.68 homicídios/100 mil habitantes), Ribeirão Preto (5.39 homicídios/100 mil habitantes), Campinas (4.98 homicídios/100 mil habitantes) e Baixada Santista (4.88 homicídios/100 mil habitantes).