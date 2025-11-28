Zona de uma 'guerra' travada entre o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho), a RMVale é a única região do interior paulista a superar a marca de 200 homicídios em 2025, de acordo com dados oficiais divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, consolidando-se como líder de assassinatos no estado.

As estatísticas oficiais revelam que a RMVale teve 228 homicídios entre o período de janeiro a outubro, com mais 6 vítimas de latrocínio (roubo seguido de morte). O número é 6,5% menor do que o índice de homicídios registrado no mesmo período em 2024 (de 244 para 228 vítimas), com redução de 62,5% no total de latrocínios (caiu de 16 para 6).