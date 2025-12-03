Um menino de 12 anos, identificado como Ellian Bacega, morreu na noite de quarta-feira (26) após se envolver em um acidente durante atividades de plantio. Ele estava sobre um trator que acabou se desgovernando, e as circunstâncias exatas do ocorrido ainda estão sob investigação.

O caso foi registrado no interior de Água Santa, no norte do Rio Grande do Sul. Ellian recebeu socorro imediato e foi levado ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo por volta das 20h.