Um menino de 12 anos, identificado como Ellian Bacega, morreu na noite de quarta-feira (26) após se envolver em um acidente durante atividades de plantio. Ele estava sobre um trator que acabou se desgovernando, e as circunstâncias exatas do ocorrido ainda estão sob investigação.
O caso foi registrado no interior de Água Santa, no norte do Rio Grande do Sul. Ellian recebeu socorro imediato e foi levado ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo por volta das 20h.
O garoto cursava o ensino fundamental na Escola Municipal Padre Raimundo Damin. A unidade, assim como a EMEI Antonio Alfredo de Souza, suspendeu as aulas nesta quinta-feira (27) em homenagem ao estudante. Em nota, a prefeitura lamentou profundamente a perda e prestou solidariedade à família, colegas e funcionários, destacando que Ellian era muito querido pela comunidade escolar.
O velório ocorre desde as 13h desta quinta-feira na Capela Mortuária Mário Francisco Favretto, em Água Santa. A despedida está marcada para as 17h30, seguida do sepultamento no Cemitério Municipal.
Moradores do município têm se mobilizado para prestar apoio à família Bacega, que recebe manifestações de carinho e solidariedade durante o período de luto.