Dois irmãos que estavam desaparecidos desde o dia 15 foram encontrados mortos dentro de um carro às margens da BR-287. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição quando a Polícia Civil confirmou as identidades nesta sexta-feira (28).

As vítimas, José Hélio Garcia de Maia, 47 anos, e Gilmar Garcia Brum, 33 anos, foram localizadas em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. Eles haviam saído da Região Metropolitana de Porto Alegre com destino a São Luiz Gonzaga, nas Missões, e não fizeram novos contatos após iniciarem a viagem.