TRAGÉDIA

Corpo de dois irmãos são encontrados em carro na rodovia

Por Da Redação | Santa Maria (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
José Hélio Garcia de Maia, 47 anos, e Gilmar Garcia Brum, 33 anos
José Hélio Garcia de Maia, 47 anos, e Gilmar Garcia Brum, 33 anos

Dois irmãos que estavam desaparecidos desde o dia 15 foram encontrados mortos dentro de um carro às margens da BR-287. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição quando a Polícia Civil confirmou as identidades nesta sexta-feira (28).

As vítimas, José Hélio Garcia de Maia, 47 anos, e Gilmar Garcia Brum, 33 anos, foram localizadas em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. Eles haviam saído da Região Metropolitana de Porto Alegre com destino a São Luiz Gonzaga, nas Missões, e não fizeram novos contatos após iniciarem a viagem.

De acordo com as primeiras apurações, a principal hipótese é de que um pneu tenha estourado, fazendo o veículo sair da pista. O carro percorreu cerca de 20 metros para dentro da vegetação, o que pode ter dificultado que fosse visto durante quase duas semanas. A polícia foi acionada após um morador da região notar algo estranho no local.

Os corpos estavam presos às ferragens e foram encaminhados ao Instituto-Geral de Perícias (IGP). As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.

