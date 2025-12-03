O cantor Shpat Kasapi, de 40 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca repentina. Ídolo do pop albanês, ele faleceu nos braços da esposa na última quarta-feira (26).
A morte ocorreu em Monza, na Itália, onde Kasapi e a mulher, Selvije Jao, estavam hospedados. O casal havia viajado ao país em busca de um tratamento para o filho, Roel, segundo a imprensa internacional.
Abalada, Selvije publicou um desabafo nas redes sociais. Ela compartilhou uma foto do artista com o menino e escreveu sobre a dor de perder o marido de forma inesperada. “Você se apressou e nos deixou aqui sozinhos. Você morreu nos meus braços. Você sempre me disse que me amaria até que a morte nos separasse. Por que você partiu meu coração assim, meu amor?”, relatou.
Em outra parte da mensagem, a viúva disse que espera reencontrar o cantor. “Espero te encontrar no céu. Deus te queria perto Dele, mas eu só queria acordar deste pesadelo e te ver aqui conosco novamente”, escreveu. Shpat Kasapi e Selvije Jao estavam casados desde 2021. O cantor deixa o filho, Roel.