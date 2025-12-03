O cantor Shpat Kasapi, de 40 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca repentina. Ídolo do pop albanês, ele faleceu nos braços da esposa na última quarta-feira (26).

A morte ocorreu em Monza, na Itália, onde Kasapi e a mulher, Selvije Jao, estavam hospedados. O casal havia viajado ao país em busca de um tratamento para o filho, Roel, segundo a imprensa internacional.