Convocação
A Câmara de Taubaté irá ouvir na próxima quarta-feira (3), a partir das 14h30, um diretor da Estapar, empresa responsável pela Zona Azul no município.
Requerimento
A convocação foi aprovada no início de novembro. No requerimento, o vereador Moises Pirulito (PL) citou "a emissão de multas sem o envio de fotos comprobatórias das infrações, fato que tem gerado questionamentos quanto à transparência, legalidade e segurança jurídica no processo de autuação, bem como dúvidas sobre o cumprimento das normas previstas no contrato de concessão e na legislação de trânsito vigente".
CPI
Também esse mês, a Câmara abriu uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar supostas irregularidades na atuação da empresa. A convocação, no entanto, não foi solicitada por meio da comissão.
Estapar
No início de novembro, quando o requerimento foi apresentado, a Estapar afirmou que "opera o estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos de Taubaté em conformidade com as regras estabelecidas, melhores práticas e com os serviços prestados dentro da legalidade", e que "ao longo desses anos promoveu ajustes para a melhoria do serviço".