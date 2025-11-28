Convocação

A Câmara de Taubaté irá ouvir na próxima quarta-feira (3), a partir das 14h30, um diretor da Estapar, empresa responsável pela Zona Azul no município.

Requerimento

A convocação foi aprovada no início de novembro. No requerimento, o vereador Moises Pirulito (PL) citou "a emissão de multas sem o envio de fotos comprobatórias das infrações, fato que tem gerado questionamentos quanto à transparência, legalidade e segurança jurídica no processo de autuação, bem como dúvidas sobre o cumprimento das normas previstas no contrato de concessão e na legislação de trânsito vigente".