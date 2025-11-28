Recadastramento

O IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) alerta que o prazo para o recadastramento trianual (prova de vida) dos aposentados e pensionistas que ainda não concluíram o procedimento termina no dia 19 de dezembro. Cerca de 980 beneficiários ainda precisam comparecer à sede do instituto para evitar a suspensão do pagamento dos benefícios.

Prova de vida

A etapa atual, realizada de forma presencial, é destinada exclusivamente aos aposentados e pensionistas que não conseguiram efetuar o recadastramento nas duas fases anteriores, feitas pelo aplicativo GOV.br. Para realizar o procedimento, basta apresentar documento de identidade (RG).