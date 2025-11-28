28 de novembro de 2025
TAUBATÉ

Quase 1.000 aposentados não fizeram recadastramento, alerta IPMT

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CMT
Prova de vida é necessária para que aposentados e pensionistas continuem a receber pagamento dos benefícios; prazo termina em 19 de dezembro
Prova de vida é necessária para que aposentados e pensionistas continuem a receber pagamento dos benefícios; prazo termina em 19 de dezembro

Recadastramento
O IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) alerta que o prazo para o recadastramento trianual (prova de vida) dos aposentados e pensionistas que ainda não concluíram o procedimento termina no dia 19 de dezembro. Cerca de 980 beneficiários ainda precisam comparecer à sede do instituto para evitar a suspensão do pagamento dos benefícios.

Prova de vida
A etapa atual, realizada de forma presencial, é destinada exclusivamente aos aposentados e pensionistas que não conseguiram efetuar o recadastramento nas duas fases anteriores, feitas pelo aplicativo GOV.br. Para realizar o procedimento, basta apresentar documento de identidade (RG).

Prazo
Segundo o presidente do IPMT, Lucas da Silva Ferreira Costa, o comparecimento dentro do prazo é essencial para garantir a continuidade dos pagamentos. “Apesar das facilidades oferecidas nas etapas online, ainda faltam beneficiários realizarem a prova de vida. Essa etapa presencial é fundamental para manter o cadastro atualizado e evitar bloqueios”.

Atendimento
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na sede do instituto, localizada na Rua Dr. Pedro Costa, 173 – Centro.

