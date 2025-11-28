CPI

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Merenda irá realizar na próxima quarta-feira (3), a partir das 18h, a segunda sessão pública para coleta de depoimentos.

Depoimentos

Dessa vez, estão previstos dois depoimentos: de Lane Sampaio de Oliveira, supervisora de ensino da Prefeitura de Taubaté; e de Monique Vidal Neves, que foi secretária de Administração na gestão do ex-prefeito José Saud (PP).