CPI
A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Merenda irá realizar na próxima quarta-feira (3), a partir das 18h, a segunda sessão pública para coleta de depoimentos.
Depoimentos
Dessa vez, estão previstos dois depoimentos: de Lane Sampaio de Oliveira, supervisora de ensino da Prefeitura de Taubaté; e de Monique Vidal Neves, que foi secretária de Administração na gestão do ex-prefeito José Saud (PP).
Merenda
A CPI foi aberta pela Câmara de Taubaté em abril para apurar "possíveis irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede municipal de ensino". A comissão tem prazo até 29 de novembro de 2028 para concluir os trabalhos e apresentar o relatório final.
Composição
A comissão é presidida por Moisés Pirulito (PL) e tem como outros integrantes Diego Fonseca (PL), Vivi da Rádio (Republicanos), Douglas Carbonne (Solidariedade) e Talita (PSB). Os suplentes são Nunes Coelho (Republicanos) e Isaac do Carmo (PT).