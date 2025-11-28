O São José confirmou nesta sexta-feira (28) a chegada de Bruno Comelli para integrar a comissão técnica da equipe principal na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista de 2026. Ele assume a função de auxiliar técnico, posto anteriormente ocupado por Francis Silva, que passa a atuar na coordenação técnica das categorias de base.

Natural de Cambará, no Paraná, Bruno Comelli tem 36 anos e acumula experiência no futebol dos Emirados Árabes, onde trabalhou por sete temporadas. No Brasil, passou por Criciúma, América-MG e CRB-AL, exercendo funções de analista de desempenho e auxiliar técnico. Formado em Esporte pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), possui licença A de treinador concedida pela Confederação Asiática de Futebol (AFC).