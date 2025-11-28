Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, as Escolas de Profissionais da Cultura realizam a Mostra de Dança CULTSP PRO (Programa de Qualificação em Artes) em São José dos Campos. Os eventos são gratuitos.

As atividades acontecem em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos, por meio da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo). A Mostra será realizada entre os dias 28 e 30 de novembro, reunindo nove montagens divididas em cinco programas.