Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, as Escolas de Profissionais da Cultura realizam a Mostra de Dança CULTSP PRO (Programa de Qualificação em Artes) em São José dos Campos. Os eventos são gratuitos.
As atividades acontecem em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos, por meio da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo). A Mostra será realizada entre os dias 28 e 30 de novembro, reunindo nove montagens divididas em cinco programas.
A abertura acontece na praça Afonso Pena, no centro da cidade, e as demais apresentações serão realizadas na Casa de Cultura Cine Santana, localizada na avenida Rui Barbosa, 2005, no bairro Santana, na região norte de São José.
O CULTSP PRO é um programa gerido pelo IDG (Instituto de Desenvolvimento e Gestão. O Programa de Qualificação em Artes – Dança é coordenado por Cássia Navas e conta com a supervisão artística de Samuel Kavalerski.
A programação tem início no dia 28, às 16h, com o espetáculo Rastro, da Cia Jovem de São José do Rio Preto, na praça Afonso Pena. Ainda no mesmo dia, às 19h, a Casa de Cultura Cine Santana recebe os espetáculos Ocupação: Corpos em Atrito, da Companhia Viela (de Registro), e Uno, da Cia Avant-Scène (de Sorocaba).
No dia 29, a programação começa às 15h, com as apresentações de O Abutre, da Way Company (de Catanduva), e Coisa Nossa, da Cia de Dança Vanessa França (de Campinas). Às 19h, o grupo PLATAFORMA23 (Ribeirão Preto) apresenta Cortina de Fumaça, seguido de Voyeur, da Companhia de Dança de São José dos Campos.
Encerrando a Mostra, no dia 30 de novembro, às 16h, sobem ao palco da Casa de Cultura Cine Santana os grupos Ó1É Cia de Dança (Valinhos), com o espetáculo In.visível, e o Instituto Jovens de Coração – Arte e Longevidade (São José dos Campos), com Borogodó.
SERVIÇO
PROGRAMA 1 – Cia Jovem de Rio Preto
28 de novembro de 2025, sexta, 16h
Praça Afonso Pena – Centro
PROGRAMA 2 – Companhia Viela + Cia Avant-Scène
28 de novembro de 2025, sexta, 19h
Casa de Cultura Cine Santana
Av. Rui Barbosa, 2005 – Santana
PROGRAMA 3 – Way Company + Cia de Dança Vanessa França
29 de novembro de 2025, sábado, 15h
Casa de Cultura Cine Santana
Av. Rui Barbosa, 2005 – Santana
PROGRAMA 4 – PLATAFORMA23 + Cia de Dança de São José dos Campos
29 de novembro de 2025, sábado, 19h
Casa de Cultura Cine Santana
Av. Rui Barbosa, 2005 – Santana
PROGRAMA 5 – Ó1É Cia de Dança + Instituto Jovens de Coração
30 de novembro de 2025, domingo, 16h
Casa de Cultura Cine Santana
Av. Rui Barbosa, 2005 – Santana
ESPETÁCULOS
Rastro – Cia Jovem de Rio Preto (São José do Rio Preto)
Sinopse: Um manifesto de resistência, amor e celebração da força feminina. A performance desperta memórias que ecoam liberdade e celebra conquistas ao questionar o machismo estrutural.
Direção e coreografia de Thaís Benites. Duração aproximada de 40 minutos. Classificação livre.
Ocupação: Corpos em Atrito – Cia Viela (Registro)
Sinopse: O espetáculo investiga disputa e individualismo num mundo marcado pela violência, expondo a força de corpos que insistem em reexistir.
Direção e coreografia de Emerson Trankas. Duração de 30 minutos. Classificação livre.
Uno – Cia Avant-Scène (Sorocaba)
Sinopse: Corpos exploram o conflito entre o individual e o coletivo, mergulhando em camadas do inconsciente.
Direção, produção e coreografia de Laura Moeckel. Duração de 40 minutos. Classificação livre.
O Abutre – Way Company (Catanduva)
A coreografia nasce da reflexão sobre sistemas opressores e do encontro das singularidades do elenco. O processo conduz o grupo da morte ao renascimento em uma nova trajetória.
Direção e coreografia de Matheus Matos. Duração de 45 minutos. Classificação 12 anos.
Coisa Nossa – Cia de Dança Vanessa França (Campinas)
Sinopse: O espetáculo celebra os gestos e encontros da dança, revelando corpos-territórios de memória e esperança.
Direção e coreografia de Vanessa França. Duração de 40 minutos. Classificação livre.
Cortina de Fumaça – PLATAFORMA23 (Ribeirão Preto)
Sinopse: A obra habita uma atmosfera entre beleza e violência, expondo as agressões veladas do cotidiano.
Intérpretes-criadoras Helk Pedrassi e Sofia Monteiro. Duração de 38 minutos. Classificação 10 anos.
Voyeur – Companhia de Dança de São José dos Campos (São José dos Campos)
Sinopse: Gestos íntimos se tornam públicos e o olhar se mistura ao ser olhado. A obra questiona fronteiras entre exposição e silêncio.
Coreografia e direção cênica de Lili de Grammont. Duração de 35 minutos. Classificação 16 anos.
In.visível – Ó1É Cia de Dança (Valinhos)
Sinopse: Espetáculo para todas as idades, inspirado em “O Pequeno Príncipe”, une dança e literatura numa jornada poética sobre amizade e autoconhecimento.
Direção de Marol Andrade. Duração de 60 minutos. Classificação livre.
Borogodó – Instituto Jovens de Coração – Arte e Longevidade (São José dos Campos)
Sinopse: Celebra memórias coletivas e a força criativa de quem continua dançando a vida. O espetáculo revisita manifestações populares e transforma lembranças em arte.
Direção artística e coreografia de Aline Carneiro. Duração de 35 minutos. Classificação livre.