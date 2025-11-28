Desaparecido desde a tarde dessa quinta-feira (27), em Guaratinguetá, antes de buscar o filho pequeno na creche, o ajudante de padaria Diego Paludo, 40 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (28). O caso chocou os familiares, que estavam desesperados com o sumiço do rapaz.

Segundo informações da família, Diego foi encontrado sem vida perto de um supermercado nas proximidades do acesso da Via Dutra para Guaratinguetá. Ele estava sentado debaixo de uma árvore. A irmã reconheceu o corpo.