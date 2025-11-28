Desaparecido desde a tarde dessa quinta-feira (27), em Guaratinguetá, antes de buscar o filho pequeno na creche, o ajudante de padaria Diego Paludo, 40 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (28). O caso chocou os familiares, que estavam desesperados com o sumiço do rapaz.
Segundo informações da família, Diego foi encontrado sem vida perto de um supermercado nas proximidades do acesso da Via Dutra para Guaratinguetá. Ele estava sentado debaixo de uma árvore. A irmã reconheceu o corpo.
Ainda de acordo com relatos de familiares, não havia marcas de violência no corpo de Diego, mas a causa da morte terá que ser confirmada por exames no IML (Instituto Médico Legal) de Guaratinguetá.
A família suspeita que ele possa ter tirado a própria vida ou ter sido vítima de um mal súbito.
Segundo familiares, Diego trabalhou normalmente na quinta, saiu do trabalho por volta de 13h e, depois das 17h, saiu de casa a pé para buscar o filho de 6 anos na creche, no bairro Parque do Sol, em Guaratinguetá.
Diego não chegou à creche do filho, não deu notícias aos pais e irmãos e não atendia o celular, para desespero da família.
“Ele não apareceu ali na creche do Parque do Sol, não apareceu. E desde então não atende mais telefone. Telefone dele nem chama. Eu estou com muito medo dele estar machucado”, disse a irmã de Diego. “A gente não sabe nada, nada, nada dele. Ele nunca fez isso, ele é o menino mais tranquilo do mundo. Nunca deu trabalho, nunca fez nada de errado”, completou.