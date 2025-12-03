Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam em flagrante um homem de 42 anos por tráfico de drogas, durante um patrulhamento de rotina no bairro Perequê-Mirim em Caraguatatuba, na quinta-feira (28).

A atenção da equipe foi despertada por dois indivíduos que, ao perceberem a presença policial, tentaram fugir utilizando bicicletas. Em acompanhamento, os policiais conseguiram abordar um dos suspeitos, enquanto o outro conseguiu fugir.

