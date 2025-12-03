O Conselho Tutelar de Pindamonhangaba acolheu duas crianças, de 7 e 4 anos, após uma ocorrência policial no bairro Maria Áurea. A ação aconteceu na noite da última terça-feira (25), por volta das 20h45, após uma denúncia de abandono de incapaz ser feita à Polícia Municipal. A mãe havia deixado as crianças em casa e ido a outro município.
Segundo relatos de vizinhos, havia um forte odor de gás de cozinha na residência. Diante da situação de risco iminente, uma das crianças pulou o muro da casa para pedir ajuda, enquanto a outra permanecia dentro do imóvel.
A conselheira tutelar de plantão foi acionada para acompanhar a ocorrência junto à GCM (Guarda Civil Municipal). Cerca de uma hora depois da chegada das equipes, a mãe das crianças, uma jovem de 25 anos, compareceu ao local acompanhada de um bebê de 1 ano. Ela informou às autoridades que havia se ausentado desde a tarde para "resolver assuntos pessoais" em outro município.
A responsável e as três crianças foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Taubaté sob acompanhamento do Conselho Tutelar. Foi decretada a prisão em flagrante da mãe, com base no artigo 133 do Código Penal, que trata de abandono de incapaz.