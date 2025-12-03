A Defesa Civil de Ilhabela interditou residências e uma obra na rua Lincoln Feliciano, no bairro Itaguassú, após um deslizamento de terra ocorrido na quinta-feira (27), causado pelo alto volume de chuvas.

A interdição visa garantir a segurança, já que o solo cedeu próximo à obra (nº 251), afetando também o imóvel de frente (nº 216) e outro na rua Bela Vista (com perda de talude).

