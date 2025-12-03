03 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ÁREA DE RISCO

Imóveis são interditados após deslizamentos em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Área afetada em Ilhabela
Área afetada em Ilhabela

A Defesa Civil de Ilhabela interditou residências e uma obra na rua Lincoln Feliciano, no bairro Itaguassú, após um deslizamento de terra ocorrido na quinta-feira (27), causado pelo alto volume de chuvas.

A interdição visa garantir a segurança, já que o solo cedeu próximo à obra (nº 251), afetando também o imóvel de frente (nº 216) e outro na rua Bela Vista (com perda de talude).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A área deslizada tem cerca de 60 m² e expôs as fundações de uma residência superior.

Como medida emergencial, foram instaladas lonas no barranco para reduzir a infiltração de água e o risco de novos movimentos.

Todas as atividades no local estão suspensas até que seja apresentado e aprovado um projeto técnico de contenção, drenagem e estabilização.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários