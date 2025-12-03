Um homem de 46 anos, identificado como J.S.G., foi preso em flagrante pela Polícia Municipal de São Sebastião na noite de quarta-feira (26) sob suspeita de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Jaraguá, em uma área pública nas proximidades do campo de futebol, durante uma operação de patrulhamento preventivo.
A equipe visualizou o homem em atividade suspeita entregando um objeto a outra pessoa numa transação característica do comércio de entorpecentes.
Ao perceber a aproximação dos agentes, o suspeito descartou rapidamente uma sacola plástica no chão e tentou se evadir do local. Na sacola, os policiais encontraram invólucros contendo substâncias semelhantes a crack e cocaína.
J.S.G. foi abordado e, inicialmente, alegou estar no local apenas para consumo próprio. No entanto, diante das evidências observadas pela equipe e do material apreendido, o suspeito foi detido e o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.
Foram apreendidos:
27 pedras de crack
5 porções de cocaína
R$ 21 em espécie