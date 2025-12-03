Um homem de 46 anos, identificado como J.S.G., foi preso em flagrante pela Polícia Municipal de São Sebastião na noite de quarta-feira (26) sob suspeita de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Jaraguá, em uma área pública nas proximidades do campo de futebol, durante uma operação de patrulhamento preventivo.

A equipe visualizou o homem em atividade suspeita entregando um objeto a outra pessoa numa transação característica do comércio de entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp