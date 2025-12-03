03 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
FLAGRANTE

Homem é preso vendendo drogas próximo a campo de futebol

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em São Sebastião
Apreensões em São Sebastião

Um homem de 46 anos, identificado como J.S.G., foi preso em flagrante pela Polícia Municipal de São Sebastião na noite de quarta-feira (26) sob suspeita de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Jaraguá, em uma área pública nas proximidades do campo de futebol, durante uma operação de patrulhamento preventivo.

A equipe visualizou o homem em atividade suspeita entregando um objeto a outra pessoa numa transação característica do comércio de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação dos agentes, o suspeito descartou rapidamente uma sacola plástica no chão e tentou se evadir do local. Na sacola, os policiais encontraram invólucros contendo substâncias semelhantes a crack e cocaína.

J.S.G. foi abordado e, inicialmente, alegou estar no local apenas para consumo próprio. No entanto, diante das evidências observadas pela equipe e do material apreendido, o suspeito foi detido e o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.

Foram apreendidos:

27 pedras de crack

  • 5 porções de cocaína

  • R$ 21 em espécie

