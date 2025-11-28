Bicampeão do mundo na Fórmula 1 aos 27 anos, Emerson Fittipaldi decidiu deixar a McLaren e criar a sua própria equipe brasileira para competir na elite do automobilismo. O sonho da escuderia Copersucar-Fittipaldi nasceu ao lado do irmão Wilson Fittipaldi e contou com a ajuda da Embraer e do então CTA, em São José dos Campos.

Em entrevista ao OVALE Cast especial ‘O Brasil do Futuro’, Emerson conta como foi o desenvolvimento do carro, que “nasceu do zero”, a trajetória da equipe e os resultados. Ele terá participação especial no 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, no próximo dia 2 de dezembro, em São José dos Campos.