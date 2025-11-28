Bicampeão do mundo na Fórmula 1 aos 27 anos, Emerson Fittipaldi decidiu deixar a McLaren e criar a sua própria equipe brasileira para competir na elite do automobilismo. O sonho da escuderia Copersucar-Fittipaldi nasceu ao lado do irmão Wilson Fittipaldi e contou com a ajuda da Embraer e do então CTA, em São José dos Campos.
Em entrevista ao OVALE Cast especial ‘O Brasil do Futuro’, Emerson conta como foi o desenvolvimento do carro, que “nasceu do zero”, a trajetória da equipe e os resultados. Ele terá participação especial no 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, no próximo dia 2 de dezembro, em São José dos Campos.
“Começamos do zero. O carro era feito perto do portão 7 em Interlagos. Nós estávamos a 200 metros [do autódromo]. Não precisava nem pôr na carreta, a gente ia andando com o carro e entrava em Interlagos para testar”, disse ele.
“Tínhamos gente muito entusiasmada ajudando o projeto. Foi o único projeto na América Latina de uma equipe de Fórmula 1, nem os argentinos fizeram. E olha que eles são muito avançados no automobilismo.”
