28 de novembro de 2025
ANTONIA MARIA

GM7 reúne parceiros em noite de festa no Ville Sainte Anne

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
Matheus Campos/Divulgação
Equipe GM7
Equipe GM7

O Grupo GM7 promoveu sua Confraternização 2025 em uma noite marcada por encontros, música e celebração. O evento, realizado no Ville Sainte Anne, reuniu clientes, parceiros e convidados que estiveram ao lado da empresa ao longo do ano, fortalecendo relações e antecipando um novo ciclo de oportunidades.

A programação contou com show do bluesman Big Chico e banda, que trouxe leveza e um clima vibrante à noite. Entre os parceiros que contribuíram para a realização do encontro estiveram ConfraBusiness, Ville Sainte Anne, Image Solutions, Cervejaria Campinas, Beg Gin, Delikatesen Buffet, Tessaro Móveis, Sttutgart Porsche e AMZ.

Uma noite que destacou o fechamento de mais um ano de trabalho e colaboração e que reforça a proposta da GM7 de conectar marcas e pessoas.

Fotos: Matheus Campos

Raul Maudonnet_Giovanni Maddaloni_Ricardo Tozzi
Agrício Crespo e Antonia Maria Zogaeb
Big Chico
Giovanni Maddaloni e Antonia Maria Zogaeb
Lincoln Carlo e Flavia Adala
Noite Prazerosa
Raul Maudonnet_Giovanni Maddaloni_Ricardo Tozzi
Ricardo Fernandes_Carla Marzanasco_Giovanni Maddaloni
Salão da confraternização
Giovanni Maddaloni e Vanessa Lopes
