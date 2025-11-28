O Grupo GM7 promoveu sua Confraternização 2025 em uma noite marcada por encontros, música e celebração. O evento, realizado no Ville Sainte Anne, reuniu clientes, parceiros e convidados que estiveram ao lado da empresa ao longo do ano, fortalecendo relações e antecipando um novo ciclo de oportunidades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A programação contou com show do bluesman Big Chico e banda, que trouxe leveza e um clima vibrante à noite. Entre os parceiros que contribuíram para a realização do encontro estiveram ConfraBusiness, Ville Sainte Anne, Image Solutions, Cervejaria Campinas, Beg Gin, Delikatesen Buffet, Tessaro Móveis, Sttutgart Porsche e AMZ.