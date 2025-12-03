03 de dezembro de 2025
HOMICÍDIO

Morreu com 23 tiros feitos por homem 'disfarçado' de evangélico

Por Da Redação | Fortaleza
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Morreu com 23 tiros feitos por homem 'disfarçado' de evangélico
Um homem foi executado com ao menos 23 disparos durante um ataque realizado na noite desta segunda-feira (24). De acordo com as primeiras informações periciais, os criminosos usaram duas armas de calibres diferentes na ação.

O crime ocorreu na Rua Nenê Arruda, área que compreende a comunidade São Miguel, entre os bairros Lagoa Redonda e Messejana, em Fortaleza.

Moradores relataram que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, ambos disfarçados de evangélicos. O garupeiro carregava uma Bíblia em uma mão e, na outra, uma pistola. Após descerem do veículo, os dois efetuaram os disparos contra a vítima e fugiram em seguida.

