Um homem foi executado com ao menos 23 disparos durante um ataque realizado na noite desta segunda-feira (24). De acordo com as primeiras informações periciais, os criminosos usaram duas armas de calibres diferentes na ação.
O crime ocorreu na Rua Nenê Arruda, área que compreende a comunidade São Miguel, entre os bairros Lagoa Redonda e Messejana, em Fortaleza.
Moradores relataram que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, ambos disfarçados de evangélicos. O garupeiro carregava uma Bíblia em uma mão e, na outra, uma pistola. Após descerem do veículo, os dois efetuaram os disparos contra a vítima e fugiram em seguida.