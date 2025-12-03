Um homem foi executado com ao menos 23 disparos durante um ataque realizado na noite desta segunda-feira (24). De acordo com as primeiras informações periciais, os criminosos usaram duas armas de calibres diferentes na ação.

O crime ocorreu na Rua Nenê Arruda, área que compreende a comunidade São Miguel, entre os bairros Lagoa Redonda e Messejana, em Fortaleza.