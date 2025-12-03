Uma mulher de 26 anos foi resgatada após permanecer três dias em cárcere privado, sob violência e ameaças de morte feitas pelo próprio companheiro. Durante o período, ela relatou que o agressor chegou a dizer que havia cavado uma cova para ocultar seu corpo após matá-la.
O caso ocorreu no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O resgate aconteceu na noite de segunda-feira (24), depois que vizinhos chamaram a Guarda Municipal ao perceberem a vítima tentando escapar. Ela foi encontrada descalça, com ferimentos no pé direito e no braço esquerdo.
O agressor foi preso em flagrante. À equipe de segurança, a jovem afirmou que ficou trancada dentro da casa, sem receber comida e sobrevivendo apenas com água. Ela também contou ter sido agredida com socos na cabeça, tapas no rosto e ameaçada com uma faca.