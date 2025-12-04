O escritor de Taubaté André Kondo viveu uma experiência “transcendental” ao peregrinar por locais sagrados em 50 países, incluindo a longínqua Sibéria, na região norte da Rússia e um dos locais mais gelados do mundo.

A ideia era transformar a viagem no enredo de um livro, contando o que ele havia sentido nesses locais sagrados. André conta que estava atrás do “sentido da vida” mais do que cenários para um livro sobre turismo.