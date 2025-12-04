O escritor de Taubaté André Kondo viveu uma experiência “transcendental” ao peregrinar por locais sagrados em 50 países, incluindo a longínqua Sibéria, na região norte da Rússia e um dos locais mais gelados do mundo.
A ideia era transformar a viagem no enredo de um livro, contando o que ele havia sentido nesses locais sagrados. André conta que estava atrás do “sentido da vida” mais do que cenários para um livro sobre turismo.
“Eu não queria fazer só uma viagem de turismo, era uma viagem de descobrimento de quem eu realmente era, o sentido da vida, tudo aquilo que a gente se questiona sobre o motivo de fazer isso, de estar vivendo”, disse ele durante participação no “Que História!”, quadro de OVALE Cast, podcast de OVALE.
“Então, eu fui para esses lugares em busca dessas respostas. Passo em vários lugares. Faço o caminho de Santiago também, um caminho por 1.000 km, porque eu continuo até o fim do mundo e tal. Vou até Jerusalém. Enfim, vários lugares de importância sagrada”, explicou.
André disse que cruzou a Sibéria na Transiberiana, porque a maior parte do deslocamento dele foi por terra. “Eu usei de tudo, eu acho: camelo, cavalo, trem, ônibus, carro, tuque-tuque, moto, a pé. Foi mais por via terrestre. Nos lugares que não podia, eu peguei o avião. Como da Europa para a América”.
No final da viagem, segundo ele, as respostas que ele buscava estavam lá, mas ele ainda não as havia compreendido, o que comprometeu a produção do livro que ele esperava que conseguisse escrever.
“Quando eu chego em casa depois dessa viagem de 50 países, eu não consigo escrever o livro. Eu pensei que assim que eu fizesse essa viagem, eu conseguiria escrever um livro bom, porque ia ser um livro emocionante, um livro de aventura. E não consigo. Fico dois anos trancado, morando de favor num quartinho na casa da minha irmã, e fico ali tentando escrever essa obra”, afirmou.
OVALE Cast contou com a participação do repórter especial Xandu Alves.