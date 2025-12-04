A imagem de Nossa Senhora da Conceição encontrada por pescadores no rio Paraíba, em 1717, que deu origem à devoção a Nossa Senhora Aparecida, mais tarde tornada Padroeira do Brasil, teria sido arremessada no rio em Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Essa é a tese defendida pelo prefeito da cidade, Celso Florêncio (PL), com base em indícios coletados em igrejas de Jacareí. Segundo ele, a cidade seria o “marco zero” da devoção de Nossa Senhora Aparecida.