A imagem de Nossa Senhora da Conceição encontrada por pescadores no rio Paraíba, em 1717, que deu origem à devoção a Nossa Senhora Aparecida, mais tarde tornada Padroeira do Brasil, teria sido arremessada no rio em Jacareí.
Essa é a tese defendida pelo prefeito da cidade, Celso Florêncio (PL), com base em indícios coletados em igrejas de Jacareí. Segundo ele, a cidade seria o “marco zero” da devoção de Nossa Senhora Aparecida.
“Essa história faz todo sentido. Primeiro que Jacareí é a única cidade que tinha a igreja voltada a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Até hoje a Padroeira de Jacareí é Nossa Senhora da Imaculada Conceição e a Nossa Senhora de Aparecida é Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida”, afirmou Celso em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.
Segundo ele, a região onde fica a prefeitura e o fórum da cidade não existia, era uma várzea, e o rio passava por ali, exatamente atrás da igreja matriz.
“Então, foi jogada essa Nossa Senhora por conta dessa lenda e, anos mais tarde, teria sido encontrada em Aparecida. Existem estudos técnicos que mostram, principalmente quando houve aquela quebra da Nossa Senhora, aquele atentado à imagem. Fizeram laudos relacionados à argila da Nossa Senhora e essa argila seria proveniente de Salesópolis”, contou o prefeito.
Na época, segundo ele, a cidade de Salesópolis só tinha interação comercial com Jacareí e Mogi das Cruzes. “O rio Paraíba do Sul não passa em Mogi das Cruzes. Ele passa em Jacareí. Então, existem diversos fatores que nos levam a crer que a Nossa Senhora que está lá, a Padroeira Nacional, que está em Aparecida, ela foi atirada no rio Paraíba em Jacareí, ou seja, Jacareí é o marco zero de Nossa Senhora Aparecida”, afirmou.
