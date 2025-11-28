O Teatro Colinas, em São José dos Campos, recebe neste fim de semana duas atrações para públicos de diferentes idades: a comédia adulta “Manhê!” e o espetáculo infantil “O Natal dos Três Porquinhos”. As montagens ficam em cartaz nos dias 29 e 30 de novembro.
Voltado ao público adulto, “Manhê!” é protagonizado pela atriz Wanessa Morgado, com direção de Rafael Primot e texto da premiada Andrea Batitucci. Com 60 minutos de duração, a peça aborda, de forma bem-humorada, os conflitos internos e externos vividos pela Mãe e pela Mulher — duas facetas da mesma personagem. O espetáculo mergulha no universo da maternagem, apresentando situações reais e muitas vezes cômicas, que vão da gravidez à vida adulta dos filhos, passando por temas como amamentação, vida social, crise no casamento, babás, madrastas e padrastos.
A comédia será apresentada no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada.
Para o público infantil, “O Natal dos Três Porquinhos” traz uma adaptação natalina do clássico conto infantil. A história mostra o Lobo Mau fugindo do zoológico e tentando, mais uma vez, derrubar a casa de tijolos do Porquinho Prático. Disfarçado de Papai Noel, ele tenta atrapalhar a noite de Natal dos irmãos Heitor, Cícero e Prático, resultando em uma aventura divertida e cheia de lições sobre amizade e coragem.
O espetáculo será exibido no sábado e domingo, às 15h, com ingressos também a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).
A bilheteria do Teatro Colinas funciona de quarta a sexta-feira, das 13h às 21h; aos sábados, das 13h às 21h; e aos domingos, das 13h às 19h. As entradas também podem ser adquiridas pelo site www.teatrocolinas.com.br. O teatro fica na avenida São João, 2000, no Jardim das Colinas, em São José dos Campos.