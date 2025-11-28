O Teatro Colinas, em São José dos Campos, recebe neste fim de semana duas atrações para públicos de diferentes idades: a comédia adulta “Manhê!” e o espetáculo infantil “O Natal dos Três Porquinhos”. As montagens ficam em cartaz nos dias 29 e 30 de novembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Voltado ao público adulto, “Manhê!” é protagonizado pela atriz Wanessa Morgado, com direção de Rafael Primot e texto da premiada Andrea Batitucci. Com 60 minutos de duração, a peça aborda, de forma bem-humorada, os conflitos internos e externos vividos pela Mãe e pela Mulher — duas facetas da mesma personagem. O espetáculo mergulha no universo da maternagem, apresentando situações reais e muitas vezes cômicas, que vão da gravidez à vida adulta dos filhos, passando por temas como amamentação, vida social, crise no casamento, babás, madrastas e padrastos.