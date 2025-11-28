A chef e empresária Renata Porto movimentou a cena social de São José dos Campos na noite de segunda-feira, 24, durante a sessão de autógrafos de seu livro “Construa Negócios com Identidade”. O encontro aconteceu na Livraria Leitura, no Shopping Colinas, e recebeu leitores, empreendedores, convidados e parceiros que acompanham sua atuação no setor gastronômico.
Durante a passagem pela cidade, Renata comentou o significado do evento e do capítulo que assina na obra. Ela ressaltou que o momento permitiu a aproximação com profissionais da região e destacou o conteúdo do texto “Quem sabe aonde vai, chega”, no qual relata sua trajetória na gastronomia funcional e aponta como liderança, participação da equipe e definição de identidade influenciam o desenvolvimento de um negócio.
No sábado, 22, Renata também participou de uma tarde de autógrafos na Livraria Drummond, em São Paulo. O livro, organizado por Fernanda Tochetto e Isaac Bertuol e publicado pela Editora Gente, reúne relatos de empresários sobre suas experiências. “Construa Negócios com Identidade” integrou listas de mais vendidos divulgadas pela Revista Veja e pelo jornal O Globo.
Ao final do encontro em São José dos Campos, Renata mencionou que inicia uma nova fase de sua atuação profissional e adiantou que prepara novos conteúdos voltados ao público interessado em gestão e gastronomia.